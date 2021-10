Università, tirocini in ambito diplomatico: c’è tempo fino al 19 ottobre

C’e’ tempo fino al 19 ottobre per candidarsi a un tirocinio in ambito diplomatico. Sono 192 le opportunita’ del terzo bando 2021 Maeci-Mur-Fondazione Crui. Gli studenti iscritti a laurea magistrale o a ciclo unico possono presentare la candidatura al bando per tirocini curriculari presso le sedi all’estero del Maeci fino alle 17.00 del 19 ottobre. A causa della pandemia ancora in corso, i tirocini verranno svolti a distanza. Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono cosi’ dislocati: 102 in Europa, 29 in America del Nord, 14 in Africa, 16 in Asia, 14 in Centro e Sud America, 10 in Medio Oriente, 4 in Italia, 3 in Oceania. Gli studenti delle 62 università partecipanti collaboreranno con ambasciate (93 posti disponibili), consolati (29), rappresentanze diplomatiche (42), istituti di cultura (27) e delegazioni (1). Il periodo di tirocinio andrà dal 10 gennaio all’8 aprile 2022 e potra’ essere esteso per un altro mese. Il tirocinio da’ diritto al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. Il bando e la lista degli atenei partecipanti possono essere scaricati su: https://www.tirocinicrui.it/192-tirocini-bando-maeci/.