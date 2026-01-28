Università, tirocini nelle sedi diplomatiche: opportunità per 370 studenti

studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno tempo fino alle 17.00 del 3 febbraio per candidarsi su tirocinicrui.app a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di tirocini Maeci Mur Crui. Lo fa sapere la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Gli studenti delle 61 università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (179 posti disponibili), consolati (86), rappresentanze diplomatiche (39), istituti di cultura (65) e delegazioni (1). Glihanno tempo fino alleper candidarsi sua uno deidel programma di tirocini Maeci Mur Crui. Lo fa sapere la. Gli studenti dellepotranno collaborare con(179 posti disponibili),(86),(39)(65) e(1).

Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 174 in Europa, 90 in America, 32 in Africa, 63 in Asia e 11 in Oceania. I tirocini, 19 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno l’11 maggio, termineranno il 10 agosto 2026 e potranno essere prorogati per un altro mese, a fronte di un accordo fra le parti. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 Cfu per ogni mese di attività e a un rimborso spese minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza.