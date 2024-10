Università, torna StartCup Campania: 300 i partecipanti

Torna StartCup Campania, la più longeva competizione fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario, proposta da Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope , Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Salerno e Università degli Studi di Napoli L’Orientale. La competizione rientra nell’ambito del Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI), la più grande manifestazione imprenditoriale italiana organizzata dalla rete degli incubatori universitari (il PNI Cube), che rappresenta la fase finale di tutte le Business Plan Competition regionali. L’edizione 2024, diretta da Marco Consales, professore Associato presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, ha fatto segnare una partecipazione record: 61 i business plan presentati, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto all’edizione del 2023 e di circa il 100 per cento rispetto all’edizione del 2022. Circa 300 il numero totale di partecipanti. Tra i progetti, 20 provengono da gruppi di soli studenti; 18 partecipano al premio «Imprenditoria femminile» (sono gruppi a maggioranza femminile); 15 provengono da imprese già costituite. La presentazione delle proposte era stata preceduta dalle giornate di formazione di Start Cup Campania , organizzate dall’Università di Napoli Parthenope e dall’Università della Campania L. Vanvitelli in collaborazione con Start Up Lab, alle quali si sono iscritti più di 100 partecipanti. I business plan presentati saranno valutati da una giuria di esperti provenienti dal mondo dei servizi alle imprese, istituzioni finanziarie e locali, Venture Capital, imprese e associazioni di categoria, che il 14 ottobre stilerà una graduatoria di merito dei progetti di impresa ritenuti idonei, che dara accesso ai primi 10 team classificati alla finale regionale in programma a Benevento giovedì 24 ottobre 2024, presso l’Auditorium di S. Agostino dell’Università degli Studi del Sannio. I 10 progetti finalisti si sfideranno per contendersi le prime 5 posizioni che, oltre a premi in denaro fino ad un massimo di 5.000 euro, daranno accesso alla finale nazionale del PNI che si terra il 5 e 6 dicembre 2024. Il gruppo vincitore avrà, inoltre , la possibilità di accedere direttamente alla fase a gironi della finale dell’Innovation Village Award 2024 che si terra a Napoli il 15 novembre. Sono previsti, inoltre, i seguenti premi speciali: Premio Speciale Studenti «Mario Raffa» dal valore totale di 1.500 euro (500 in denaro e 1.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da 012Factory); Premio Speciale Imprenditoria Femminile «Enza Cappabianca» di 6.000 euro (1.000 in denaro e 5.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da SEI Ventures); Premio Speciale per l’Innovazione Culturale di 4.000 euro (1.000 in denaro e 3.000 in servizi di consulenza messi a disposizione da Startup Europa Lab); Premio Speciale Climate Change di 1.000 in denaro messi a disposizione da Green Tech Solution (il gruppo vincitore avrà anche accesso alla finale del PNI 2024). Premio Speciale Innovazione Sociale di 1.000 euro. L’evento del 24 ottobre avrà inizio alle 11:30 con un momento di Networking & Business Match, durante il quale sono previsti incontri presso gli stand dei team finalisti che avranno la possibilità di esporre ai giurati e agli attori dell’ecosistema campano dell’Innovazione presenti, le proprie idee di impresa. Alle 15 si prosegue con i pitch dei finalisti, seguiti da una tavola rotonda alla quale prenderanno parte l’assessore regionale Valeria Fascione, Angelo Giuliana (Direttore Generale Centro di Competenza MIMIT Industria 4.0 MEDITECH), Pasquale Lampugnale (presidente Piccola Industria Confindustria Campania ), Nicola Marco Fabozzi (dirigente Case del Made in Italy in Campania ), Donatella Proto (MIMIT – dirigente Unita di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR). Alle 17:30 le premiazioni. Il Direttivo di StartCup Campania e composto da Marco Consales (Direttore; Università degli Studi del Sannio); Pierluigi Rippa (Vicedirettore; Università degli Studi di Napoli Federico II); Roberto Cerchione (Università degli Studi di Napoli Parthenope), Domenico Salvatore (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Giuseppe Lucio Gaeta (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), Francesca Michelino (Università degli Studi di Salerno), Luigi Zeni (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli).