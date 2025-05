Università Vanvitelli: confronto internazionale su giustizia e cambiamenti climatici

Le questioni ambientali e la crescente richiesta di interventi giuridici concreti per contrastare il cambiamento climatico saranno al centro del convegno intitolato “Giustizia internazionale e cambiamenti climatici: esperienze e prospettive a confronto”. L’evento, di rilevanza internazionale, è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli e si terrà il 9 maggio alle ore 10 presso l’Aula Franciosi di Palazzo Melzi.

Il convegno, promosso dal prof. Andrea Saccucci in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giudici e diritti fondamentali, sarà un’importante piattaforma per discutere il ruolo della giustizia internazionale nell’affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Gianfranco Nicoletti, del Direttore Raffaele Picaro e del Coordinatore del Dottorato Ambrogio De Siano, il prof. Andrea Saccucci presenterà l’evento, che sarà condotto da Fausto Pocar, Professore emerito di diritto internazionale e figura di riferimento nel panorama giuridico internazionale.

Interverranno, tra gli altri, Ida Caracciolo, Giudice del Tribunale internazionale del diritto del mare; Raffaele Sabato, Giudice della Corte europea dei diritti umani; Massimo Condinanzi, Giudice della Corte di giustizia dell’Unione europea; Giuseppe Palmisano, Membro del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite; Rosario Salvatore Aitala, Primo Vicepresidente della Corte penale internazionale; e Attila Tanzi, Membro del Panel di arbitri e conciliatori dell’ICSID.

I relatori condivideranno esperienze e prospettive, analizzando le implicazioni giuridiche dei cambiamenti climatici e l’evoluzione della prassi internazionale in materia. L’evento intende mettere in luce il ruolo cruciale che i giudici e gli arbitri internazionali possono assumere nella costruzione di una governance climatica sostenibile, rispondendo a sfide che richiedono un’azione globale e coordinata.

Il convegno rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati al dialogo tra i rappresentanti italiani delle giurisdizioni internazionali, volto ad affrontare tematiche di rilevanza globale che richiedono un’attenzione urgente e condivisa.