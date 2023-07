Università Vanvitelli e Federico II, sedi in Egitto: incontro al Cairo con il ministro dell’Istruzione

Il ministro dell’Istruzione superiore dell’Egitto, Ayman Ashour, sta discutendo della possibilità di istituire in Egitto le sedi di due atenei italiani: l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Un incontro al riguardo si è tenuto al ministero del Cairo alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, dei rappresentanti delle due università italiane e di Saad El Gioshy, presidente di Misr Italia – Company for Education, Culture and Projects (Sgac). Il ministro, spiega un comunicato stampa della parte egiziana, ha espresso “la sua aspirazione a una maggiore cooperazione tra i due Paesi, sottolineando l’importanza di proseguire i progetti scientifici congiunti”. Ashour ha sottolineato “l’importanza di rafforzare i rapporti di cooperazione tra le due parti e di beneficiare dell’esperienza italiana nei settori dell’ingegneria, dell’energia, dell’educazione tecnologica e della gestione delle risorse idriche”.