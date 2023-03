Università, via ai dottorati innovativi: messe a bando 18.770 borse per 726 milioni

“Le borse di dottorato innovativo sono state oggetto di un sostanzioso intervento e quelle messe a bando sono oggi 18.770, per un finanziamento di oltre 726 milioni di euro. Numeri importanti, numeri veri che vogliamo supportare con interventi di ulteriore semplificazione per i soggetti coinvolti, e con strumenti per rendere più attrattivo il percorso dottorale”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, nel corso del question time. “Per incentivare un circuito virtuoso tra dottorati innovativi e imprese, è stato inserito nell’ultimo decreto-legge di attuazione del PNRR una significativa decontribuzione delle assunzioni dei lavoratori altamente qualificati: i soggetti co-finanziatori potranno giovarsi del taglio del cuneo fiscale per l’assunzione di dottori di ricerca. L’investimento complessivo è pari a 150 milioni di euro, per agevolare un totale di 20.000 future assunzioni di lavoratori altamente qualificati”, ha aggiunto.