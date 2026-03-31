Università, via al bando Ipe 2026-2027: borse di studio e collegi di merito tra Napoli e Bari

Aprono ufficialmente le candidature per l’anno accademico 2026-2027 ai Collegi Universitari di Merito IPE, realtà formativa che unisce residenzialità, crescita personale e orientamento professionale in un unico percorso strutturato.

Promosso dall’IPE (Istituto per ricerche e attività educative), ente senza fini di lucro, il bando è rivolto a studenti italiani e stranieri iscritti o in procinto di iscriversi a corsi di laurea, master, dottorati e percorsi AFAM. Non solo alloggio: il modello dei Collegi di Merito punta su una formazione integrata, che affianca agli studi accademici attività interdisciplinari, incontri culturali e percorsi di sviluppo delle competenze trasversali. Ogni studente è seguito da tutor e coach nella definizione di un progetto formativo personalizzato.

Tra i punti di forza dell’offerta, borse di studio per merito e reddito per studenti fuori sede, programmi di mobilità internazionale e iniziative di volontariato e promozione sociale. A Bari, il Collegio Poggiolevante ospita anche Asirid , percorso dedicato all’innovazione digitale in collaborazione con aziende partner.

I Collegi IPE, con sedi a Napoli e Bari, fanno parte della rete nazionale dei Collegi Universitari di Merito e dell’European University College Association (EucA), contribuendo alle politiche europee in materia di formazione e mobilità studentesca.

Per presentare l’offerta formativa e le opportunità del bando, è in programma un Open Day online mercoledì 8 aprile dalle 18:30 alle 19:30.

Le strutture sono attive a Napoli (Villalta e Monterone) e a Bari (Poggiolevante).

Le candidature sono già aperte: informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili attraverso i canali ufficiali IPE.