Università,”10 tesi per la sostenibilità”: domani la premiazione del bando

Dopo il successo di partecipazione al bando, con 2.062 candidati dalle facoltà di tutta Italia, è tutto pronto domani 10 ottobre (alle 11 Sala delle Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma) per la cerimonia di premiazione del concorso “10 Tesi per la Sostenibilità”. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di individuare i migliori elaborati in tema di sostenibilità ambientale provenienti da diverse discipline, è stata promossa dalla Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate e Sustainability, in collaborazione con il Consorzio interuniversitario Almalaurea, RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e con il patrocinio della Crui – Conferenza dei Rettori e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Dopo i saluti della Presidente Luiss School of Law, Paola Severino, e la presentazione del progetto a cura di Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola e Stefano Zamagni, Professore dell’Università degli Studi di Bologna, intervengono: Andrea Prete, Presidente Unioncamere; Padre Enzo Fortunato, Direttore comunicazione Basilica San Pietro; Giovanna Iannantuoni, Presidente CRUI (Rettrice Università degli Studi di Milano-Biccoca) – in collegamento; Patrizia Lombardi, Presidente RUS, Politecnico di Torino; Stefano Pareglio, Presidente Deloitte Climate & Sustanability. Chiudono l’incontro i video messaggi del Ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini e di Paolo Gentiloni. Modera Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore.