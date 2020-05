University Report: i laureati della Federico II guadagnano più della media nazionale ma meno di quelli del Nord

Chi ha frequentato un’università del Nord guadagna mediamente il 9% in più rispetto a chi ha frequentato un ateneo al Sud e Isole, mentre i valori retributivi del Centro Italia si trovano in una posizione intermedia. Lo rivela l’University Report 2020 di Job Pricing, redatto in collaborazione con Spring Professional. Nella carriera lavorativa i laureati presso atenei del Nord guadagnano in media 41.275, quelli del Centro 40.122 e chi proviene da università del Sud e Isole 37.798. In particolare, il 65% di chi consegue la laurea nel Sud e Isole si sposta poi a lavorare nel Centro (21%) o nel Nord Italia (44%). Un neolaureato alla Federico II guadagna in media 30.884 euro , l’1,4% in più rispetto alla media nazionale. Ma attenzione, si tratta della tredicesima posizione nella classifica. Le università che prospettano le retribuzioni migliori (tra 25 e i 34 anni, cioè per neolaureati) sono: l’Università Commerciale Luigi Bocconi (35.081 euro ; più 15,2% rispetto alla media nazionale), LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (32.980 euro; più 8,3% rispetto alla media nazionale) e il Politecnico di Milano (32.796 euro; più 7,7% rispetto alla media nazionale).

