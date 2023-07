UniVertis, numeri da sold out per il tour itinerante

Oltre 600 tra giovani laureandi e laureati campani e pugliesi (ma non solo) hanno affollato il “tour” nelle università meridionali in cui è stato presentato il master UniVertis per futuri analisti finanziari di venture capital e private equity, che partirà il prossimo settembre. A questi si aggiungono i circa 70 partecipanti dei webinar di presentazione promossi dalla business school nata da un’intuizione di Vertis, la prima SGR (società di gestione del risparmio) del sud Italia attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital.

“Questi numeri sono la dimostrazione che i talenti del sud Italia hanno fame di opportunità”, commenta Amedeo Giurazza, Presidente di UniVertis che ha ideato il Master. “Dal Mezzogiorno arriva un segnale forte che andrebbe colto anche a livello istituzionale, ossia che ci sono ragazzi che cercano occasioni per capitalizzare al meglio i propri percorsi di studio”.

Otto gli appuntamenti negli atenei meridionali tenutisi da marzo a maggio dagli esponenti di punta del mondo UniVertis, da Napoli al Salento passando per Sannio, Bari ecc.. Tutti seguitissimi, per una media che si aggira intorno a 80 studenti per appuntamento.

Giurazza ricorda: “Quando ci siamo lanciati in questa iniziativa, consapevoli che sarebbe stata accolta con grande interesse, abbiamo dichiarato ai giornalisti che non è vero che manca lavoro, ma che mancano professionisti adeguati a far fronte a determinate richieste di mercato. I giovani che si sono candidati hanno compreso le opportunità che la nostra business school può offrire, grazie a un corpo docente formato dai top manager di banche d’affari e investment company leader in Italia, e alle opportunità di stage qualificato presso i top player del settore. Questi giovani hanno capito che UniVertis è la porta d’ingresso nel mondo della finanza d’azienda, ai massimi livelli nel nostro Paese”.

IL MASTER UNIVERTIS

Questi sono gli ultimi giorni utili (e gli ultimi posti disponibili) per iscriversi al Master, che partirà il prossimo 20 settembre e terminerà il 1° dicembre (le lezioni si terranno a Napoli nel Tecno Hub di UniCredit, nel Campus di San Giovanni della Federico II). Al Master seguirà uno stage di tre mesi presso le investment company e le banche d’affari partner. Il Master prevede una formazione in aula basata sull’esperienza operativa dei docenti – tutti manager aziendali che si avvicenderanno – e su business case reali.

Il Master è destinato ai laureati con conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office e il possesso di una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti materie: economia, ingegneria, giurisprudenza, finanza, statistica, matematica o equipollenti. Per inoltrare la propria candidatura o per ulteriori informazioni sulla modalità d’accesso è possibile visitare il sito UniVertis.it.