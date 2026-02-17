Napoli per due giorni capitale dell’hospitality: focus su AI, bioarchitettura e capitale umano

La Stazione Marittima di Napoli ospita giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la settima edizione di HospitalitySud, l’evento professionale che riunisce titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere e case vacanza, insieme alle aziende fornitrici di servizi e prodotti per il settore.

La conferenza di apertura, giovedì 19 febbraio alle 10, sarà moderata dal direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo, e prevede i saluti di Teresa Armato, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, e di Ugo Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud. Sarà presentata la ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese” a cura di SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo, con interventi di Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi Campania, e Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania, oltre a rappresentanti di Napoli Salerno Airports Gesac SpA e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

La tavola rotonda “Il ruolo delle unicità territoriali nella costruzione dell’esperienza hospitality”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e provincia e ADI Associazione per il Disegno Industriale Campania, esplorerà l’ospitalità come esperienza immersa nel territorio. Interverranno Grazia Torre, presidente della Fondazione, e Antonella Venezia, presidente ADI Campania, insieme ad albergatori e operatori locali. Concluderanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo e alla promozione del territorio della Regione Campania, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Durante la conferenza sarà assegnato il Premio “Napoli per il turismo” agli imprenditori alberghieri più innovativi.

Innovazione, sostenibilità e capitale umano

La prima giornata approfondirà l’innovazione digitale applicata all’hospitality. Tra gli interventi principali:

AiDA , l’agente digitale intelligente presentato da Aim Solutions , in grado di rispondere al telefono in sei lingue 24/7 e inviare preventivi via email (ore 11.30).

“Act like an OTA: le vendite dirette a un nuovo livello” a cura di Blastness , sull’uso dell’intelligenza artificiale per pricing e booking journey (ore 12.00).

“Bioarchitettura, design e benessere: la forza attrattiva della sostenibilità” con ADI Campania e Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Napoli (ore 13.00), un confronto multidisciplinare su materiali, illuminotecnica, design outdoor e strategie di turismo sostenibile. Interverranno architetti, bioarchitetti ed ecodesigner , a dimostrazione del ruolo centrale delle professionalità nella progettazione sostenibile.

“Cultura dell’ospitalità e valorizzazione delle professionalità: un patrimonio da tutelare” a cura di FIAPOR Solidus Turismo , con interventi di ADA Associazione Direttori Albergo , AIBES Associazione Italiana Barmen e Sostenitori , AIH Associazione Italiana Housekeeper , AIS Associazione Italiana Sommelier , AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi , FIC Federazione Italiana Cuochi , FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo – Le Chiavi d’Oro (ore 15.00), incentrato sul capitale umano come leva strategica.

Terza edizione del Premio “Castellano-Guglielmo” per under 35 del settore (ore 16.45).

“Gli effetti positivi del turismo e prospettive di sviluppo” con Host Italia – sezione Napoli (ore 17.00).

La seconda giornata, venerdì 20 febbraio, analizzerà trend di mercato e sostenibilità:

“Scopriamo le nuove tendenze di mercato partendo dai dati del 2025” ( Blastness , ore 12.00).

“Il cartello dell’accoglienza: ospitalità, turismo, ristorazione” ( AMIRA Napoli Campania , ore 14.00).

“Sostenibilità e overtourism: governare i flussi per la tutela dei territori” (ore 16.00), con la Commissione Turismo dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli .

Interventi sull’extralberghiero a cura di ABBAC Associazione B&B Affittacamere e Case vacanze Rete Nazionale Extralberghiera, su regolamenti urbanistici, fiscali e finanziamenti agevolati.

Focus “Sala, Bar e Cucina”

Il programma prevede dimostrazioni, degustazioni e formazione con il patrocinio di FIAPOR Solidus Turismo e in collaborazione con AIBES Campania, AICAF Accademia Italiana Maestri del Caffè, AIFBM Associazione Italiana Food & Beverage Manager, AIS Campania-Napoli, APCN Associazione Provinciale Cuochi Napoli, con sessioni dedicate a: degustazione di caffè e bevande alternative, Water Sommelier, galateo e stili di servizio, riduzione spreco alimentare, Bar Show, degustazioni di vini e dettagli di accoglienza negli hotel di lusso.

Salone espositivo e accesso

Il salone ospiterà le aziende top del settore: articoli di cortesia, attrezzature, automazione alberghiera, design, food & beverage, servizi energetici, finanziari e tecnologici. L’accesso agli addetti ai lavori è gratuito, con preregistrazione su Eventbrite: https://hospitalitysud2026.eventbrite.it.

Per informazioni: www.hospitalitysud.it – ufficio stampa Leader srl, comunicazione@leaderonline.it.