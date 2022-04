Uno sguardo da Ponte

Per chi non lo avesse seguito, sabato, nel primo pomeriggio, RAI 3 ha mandato in onda la consueta rubrica di agricoltura, molto interessante anche per chi non mena vita nei campi. La puntata in questione è stata di particolare valore anche umano, perché ha fatto riflettere, chi si fosse trovato a seguirla, su alcuni aspetti che, probabilmente, chi vive in città non aveva ancora avuto modo di considerare in tutta la loro portata. Al dunque. La troupe era all’interno di una stalla razionale, realizzata cioè con tutti i crismi per consentire una buona vita alle mucche che vivevano al suo interno, stabulate e non brade appunto. Erano capi da latte e già a colpo d’occhio davano l’idea di vivere in maniera adeguata. L’intervistatore ha presentato il giovane allevatore, che per come si è proposto e per come ha risposto alle domande, ha avuto un comportamento in nulla diverso da quello di un professionista inurbato. Richiesto dal giornalista, ha raccontato la sua esperienza sulla attuale carenza di mangimi a causa della guerra. Si è rabbuiato e ha detto testualmente che era stato costretto a sacrificare due capi in ottima salute a chi ne avrebbe fatto carne da macello. Le contingenze che lo avevano obbligato a comportarsi in tal modo erano state due, una più triste dell’altra: così facendo, avrebbe avuto due bocche in meno da sfamare e con il ricavato avrebbe potuto comprare mangime per i capi superstiti. Ha aggiunto con tristezza, infine, che era ben conscio che, così facendo, aveva solo tamponato la ferita, ma era ben conscio che a giorni si sarebbe ritrovato nella stessa condizione. Senza enfasi, quell’ allevatore ha fatto ritornare alla mente il film di qualche anno fa La scelta di Sophie. La protagonista, deportata in un campo di concentramento, si trova nella malaugurata situazione di dover scegliere quale dei due figli mandare incontro a morte sicura. Il richiamo potrà sembrare inadeguato ma non lo è completamente. Il rapporto che di norma si stabilisce tra l’allevatore e le sue bestie non è privo di coinvolgimenti emotivi, strano ma vero, da entrambi le parti. La portata del conflitto, lontano, non lontanissimo, sta minando alla base un sistema sociale rimesso in piedi dopo anni di sacrifici e aggiustamenti di quanto parte dell’ umanità possedeva o andava accumulando. Ora, se è vero che si può fare a meno o quasi dei risultati di tanti anni di ricerca volta a far vivere meglio uomini e bestie, a una cosa il mondo, sia quello animale che quello vegetale, non potrà mai rinunciare è a nutrirsi.Intanto non si può fare a meno di sottolineare che esistono bestie sotto mentite spoglie, una parte della popolazione, stanziale a macchia di leopardo un pò dappertutto. L’ homo homini lupus teorizzato da Sir Francis Bacon, nel confronto con quegli esemplari, ne esce come un animale da salotto. Trattare l’argomento in giorni come questi che stanno portando alla Pasqua, tempo di pace, in particolare la domenica delle palme, risulta difficile e stridente.Chi volesse continuare a sostenere che buona parte delle economie non si sia già trasformata nella variante di guerra, non avrebbe gioco facile. Il comportamento dell’allevatore descritto innanzi, è contemplato dai manuali di economia da tempi immemori. Gli agricoltori di un tempo, di fronte a eventi paragonabili a quello delle mucche sacrificate, affermavano con solennità e dispiaciuti, che il protagonista aveva, così facendo, “mangiato il capitale” o meglio una parte di esso. E con rammarico proseguivano ” dopo che si era costitiito” . La seconda espressione non faceva riferimento a un presentarsi in tribunale del protagonista per deporre, bensì a qualcosa che per assonanza significasse “costruito”, detto più prosaicamente si era elevato socialmente. Gli economisti aziendali definiscono il primo dei due tipi di fenomeni come erosione del capitale, il secondo come accumulo dello stesso. L’attuale barbarie che, partita dal vicino Oriente, sta oramai coinvolgendo il mondo intero, scagliando pesanti colpi alla civiltà occidentale. Che, almeno per la metà dei paesi che la compongono, affonda le sue radici nell’agricoltura. La stessa Italia, fin dalla fine della prima metà del secolo scorso, è conosciuta come Giardino d’Europa. Fino alla fine del conflitto precedente quello attuale, essa era considerata un paese agricolo. Allo stato sta diventando sempre più importante dare un’ accelerata alla ruralizzazione di ritorno professionale e non hobbystica, di una parte sempre più numerosa della popolazione, specialmente quella italiana. Un particolare non trascurabile è che, si tratti di prodotti agricoli o di sottoprodotti dello stesso, anche il settore primario può contribuire a alleviare il disagio energetico sempre più avvertito. Si tratta dei bio carburanti, in alcune parti del mondo come l’America latina da tempo una realtà. È bene ricordare che se il Professor Einaudi, quasi cento anni fa, iniziò a definire l’agricoltura settore primario nella composizione del PIL, non fu solo perchè quando formulò tale qualificazione effettivamente la maggior parte degli italiani traeva il proprio sostentamento da quanto dava loro il lavoro dei campi. Ma aveva visto molto più lontano, cioè che era praticamente impossibile che l’umanità potesse sopravvivere senza quanto la terra coltivata poteva dare a essa stessa. In questa epoca, la più che industriale Cina sta comprando, in tutti I continenti, enormi estensioni di terreno da sistemare e mettere a coltura. Inizia la settimana santa, o settimana di passione, mai come nel periodo attuale di nome e di fatto. Non la passione come quella che si può provare per l’agricoltura, però, e la differenza tra le due non è di poco conto. Per completare la considerazione, è necessario ricordare quanto si dice appunto nel villaggio, “finché c’è vita, c’è speranza”. Il suo corollario è che, per vivere, non si può fare a meno di mangiare.Salvo prodigi, finora mai verificati