Uno sguardo indimenticabile

di Annamaria Spina

Nella mia mente è impressa un’immagine che non ha bisogno di essere mostrata per essere vista. È lo sguardo di un bambino, uno sguardo fermo e insieme smarrito, spalancato come se il mondo fosse troppo grande e lui troppo piccolo per attraversarlo. Gli occhi sono ingranditi da occhiali troppo larghi, troppo pesanti, quasi sproporzionati rispetto al viso. Non sono solo lenti, sono una distanza, una barriera fragile, come se guardasse la realtà attraverso qualcosa che non lo protegge davvero ma lo separa, lo appesantisce.

In quello sguardo non c’è curiosità infantile, non c’è stupore, c’è attenzione tesa, vigilanza precoce, una forma di allerta che nessun bambino dovrebbe conoscere. È lo sguardo di chi osserva il mondo cercando segnali di pericolo, di chi ha già imparato che non tutto è sicuro, che non tutto è affidabile e scontato. È lo sguardo di un bambino che sembra chiedere, senza parole, se qualcuno si accorgerà della sua paura. E quello sguardo, oggi lo sappiamo, non è stato letto da chi avrebbe dovuto tutelarlo.

Voglio essere chiara fin dall’inizio, questo articolo parla di economia, non di cronaca, non di processi, non di responsabilità penali, parla di economia partendo da quell’immagine mentale, da quello sguardo che diventa una chiave di lettura di ciò che l’economia dovrebbe essere e troppo spesso non è. L’economia del domani, la sua nascita, la sua solidità, la sua capacità di crescere nel tempo, si fonda su due piloni non negoziabili… la sicurezza e la protezione. Senza questi due elementi, nessuna società può generare capitale umano, fiducia, sviluppo e continuità.

Il bambino di quello sguardo, Giovanni Trame, ci ricorda che quando sicurezza e protezione si interrompono, l’economia crolla alla radice. Non entrerò nel fatto, non citerò dinamiche, non affronterò aspetti processuali. Non è questo il luogo, non è questo il compito e soprattutto non è ciò che serve. Ciò che serve, oggi, è comprendere cosa rappresenta per il Paese quello sguardo che chiedeva protezione e non è stato ascoltato.

Gli occhiali troppo grandi sembrano una cornice forzata, come se tutto attorno fosse eccessivo, troppo veloce, troppo complesso, troppo pericoloso, come se il mondo fosse già un peso da reggere. La forza di quell’immagine non è solo emotiva, è anche profondamente economica, perché quello sguardo è la prova che quando una società non garantisce sicurezza e protezione all’infanzia, tutta l’impalcatura economica viene meno. L’economia non nasce nei mercati, nasce nelle culle, negli asili, nelle scuole, nelle famiglie, nei servizi sociali, nelle istituzioni che vedono e ascoltano, nasce negli occhi dei bambini.

Il sistema economico che vogliamo deve includere e proteggere. La sicurezza non è un “tema sociale”, è una vera e propria infrastruttura economica. Un Paese che non garantisce sicurezza ai suoi bambini produce adulti fragili, sfiduciati, impauriti, incapaci di rischiare e di intraprendere. La sicurezza è il fondamento del capitale umano sano. La protezione è ancora più profonda della sicurezza. È la certezza che esista uno spazio nel mondo in cui un bambino può essere visto, ascoltato, accolto e salvato. La protezione è ciò che permette a un individuo di sviluppare fiducia, il bene immateriale più prezioso della vita e dell’economia. Senza protezione non c’è futuro. Senza protezione non nasceranno imprenditori, lavoratori, cittadini compiuti.

Quando si parla di economia futura, si parla di questo. I bambini di oggi sono gli esseri umani, le imprese, le economie di domani e se non vengono protetti ora, non avremo un domani. Quello sguardo ingrandito dalle lenti era un indicatore anticipatore, un segnale di rischio sistemico. Gli economisti parlano di early warning signals, segnali precoci di crisi. Ebbene, uno sguardo così è un segnale precoce della società tutta. Se un bambino arriva a guardare il mondo in quel modo, significa che la filiera della protezione ha ceduto… nella famiglia, nei servizi territoriali, nelle istituzioni, nelle risorse, nelle reti di ascolto, negli interventi rapidi, nell’organizzazione pubblica.

Tutto questo, prima ancora di essere un rischio sociale, è un rischio economico, perché la prima forma di povertà è la povertà di protezione ed è anche la più costosa. Se vogliamo un’Italia che cresca davvero, dobbiamo guardare e investire negli occhi dei suoi bambini. Dobbiamo farlo senza distogliere lo sguardo, con responsabilità, con dati, con risorse, con politiche pubbliche forti e stabili. L’economia è un’opera umana, costruita da persone e quelle persone, prima di essere cittadini e lavoratori, sono state bambini che hanno chiesto sicurezza e protezione.

Non si può edificare un Paese forte se chi dovrebbe ereditarlo cresce nel timore, nel silenzio, nell’assenza di protezione. L’Italia investe, sì, ma ciò che manca è un salto etico ed economico… comprendere che la sicurezza dei bambini non è una voce di spesa, ma un’infrastruttura primaria, importante quanto le strade, le reti digitali, le imprese. La vera stabilità si costruisce nell’infanzia. Non solo protezione dai pericoli estremi, ma anche da tutti quei vuoti non tangibili… la solitudine, l’abbandono emotivo, la mancanza di ascolto, la fragilità psicologica ignorata. Queste sono le prime crisi sistemiche di un Paese, solo che non finiscono sui giornali economici, finiscono nei destini delle persone.

Nello sguardo smarrito di un bambino non protetto si misura il fallimento di un sistema collettivo. Ecco perché dobbiamo investire di più e farlo con una visione chiara, più psicologi nelle scuole, più vigilanza istituzionale, più reti di ascolto per i minori, più trasparenza nei casi a rischio, più responsabilità condivisa tra Stato, territorio e cittadini, una programmazione economica vera e stabile.

Forse è proprio ripensando a quello sguardo, a quegli occhi ingranditi da lenti troppo grandi per lui, che comprendiamo cosa significhi davvero programmare il futuro. In quegli occhi c’era già tutto… la domanda di protezione, la paura trattenuta, l’ingenuità di chi chiede senza avere le parole, il messaggio più antico che l’infanzia rivolge agli adulti: “Prendetevi cura di me”. Quello sguardo oggi non è solo il segno di una tragedia, è la prova che una società intera non può permettersi di ignorare la fragilità dei suoi bambini.

Che la sua scomparsa prematura, ingiusta, violenta, impossibile da accettare, possa almeno avere un senso più grande… quello di riscattare l’infanzia di tutti gli altri bambini che oggi, in silenzio, vivono paure che non dovrebbero conoscere. Questa mia riflessione, scritta nel pieno del periodo natalizio, mentre il Paese si prepara al nuovo anno, vuole essere un gesto di senso, vuole ricordarci che Natale non è solo tempo di luci, ma anche il momento in cui più forte dovrebbe risuonare la domanda di protezione dell’infanzia e che il Capodanno non segna soltanto il passaggio da un anno all’altro, ma l’opportunità di scegliere che Paese vogliamo essere per i nostri bambini.

La mia riflessione economica ed emotiva vuole avere un solo significato… che il dolore di un bambino non sia mai più inutile, che nessuno sguardo smarrito vada perso, che il futuro di ogni bambino sia finalmente tutelato come il bene economico e umano più prezioso che possediamo. Dunque, in questo tempo sospeso tra la fine e l’inizio, tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare, sento il bisogno di chiudere con una dedica. Una dedica che non restituisce ciò che è perduto, niente potrebbe farlo, ma che prova a dare un senso più grande al dolore che abbiamo visto riflesso in quello sguardo.

A Giovanni Trame,

alla sua innocenza che non ha trovato il rifugio che meritava,

al suo sguardo che chiedeva protezione al mondo intero,

alla sua vita spezzata troppo presto ma capace, oggi, di ricordarci ciò che avevamo dimenticato…

che il domani di un Paese comincia dagli occhi dei suoi bambini.

Che il tuo nome, Giovanni, possa diventare per tutti noi un monito, una promessa, un impegno a costruire un’Italia capace di proteggere ogni bambino come il bene più prezioso della nostra economia e della nostra stessa umanità.

Che la tua luce, fragile, immensa, inespressa, riscatti il futuro di tanti altri bambini.