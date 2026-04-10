“Uno” sulle orme di Pitagora: al via in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026

È il tema dell’Uno a caratterizzare l’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci, in un percorso che richiama la figura e l’eredità di Pitagora.

Nato da un’idea di Giuseppina Russo, il festival rende omaggio al filosofo e alla sua scuola, proponendo un’esperienza immersiva che unisce filosofia, arte e territorio, con un focus particolare sugli adolescenti.

L’inaugurazione a Metaponto tra storia e filosofia

La prima tappa si è svolta a Metaponto, con l’inaugurazione presso il Parco archeologico urbano. Qui, nei luoghi dove sorgeva la casa di Pitagora, nei pressi dell’oracolo di Apollo, circa 500 studenti hanno preso parte alla presentazione del festival.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e del direttore del Parco, Vincenzo Cracorici. A seguire gli interventi della presidente Giuseppina Russo, della direttrice scientifica Annalisa Di Nuzzo e del responsabile dell’analisi dialogica e metodologia didattica Salvatore Ferrara.

Protagonista dei dialoghi filosofici è lo psicopedagogista Stefano Rossi, con l’incontro “Uno come desiderio. Diventa chi sei veramente”.

Un percorso tra siti archeologici e borghi

Dopo Metaponto, il festival ha attraversato le Tavole Palatine, per poi proseguire nella città di Matera, tra i Sassi, quindi nel borgo di Miglionico con il suo castello e infine a Pisticci.

I luoghi diventano parte integrante dell’esperienza formativa: siti archeologici, centri storici e paesaggi della Basilicata si trasformano in spazi di apprendimento e riflessione.

Didattica, arte e partecipazione

Il festival, unico nel suo genere perché interamente dedicato agli adolescenti, coinvolge studenti provenienti da tutta Italia in un percorso che intreccia filosofia, pratiche artistiche e lavoro sul campo.

Il programma include passeggiate filosofico-teatralizzate, dialoghi e agorà tra docenti, laboratori di filosofia pratica e Agon di discipline artistiche.

Tra le attività principali il teatro filosofico “Uno: Filosofi a confronto”, diretto da Riccardo Marotta, con testi su Pitagora, Eraclito, Giordano Bruno e Morin; la passeggiata “Il Cammino del pensiero: L’Uno” nei Sassi di Matera (rione Barisano), con figure come Temistoclea, Anassimandro, Anassimene e Plotino; e il percorso guidato nel centro storico di Pisticci dagli studenti del liceo “Giustino Fortunato”.

Laboratori e attività esperienziali

Ampio spazio alle attività laboratoriali coordinate da Alessio Ferrara, che spaziano tra yoga, canto, movimento espressivo, street art, radiosofia, fotografia, espressioni visive, fantasiologia e “La Bottega dell’empatia”, curata da Salvatore Ferrara.

Il programma prevede inoltre la visita al Castello di Miglionico, l’Agorà tra docenti (Philosophy for Community) e il concorso Agon, a cura di Danilo Piscopo.

La chiusura con la performance degli studenti

Il festival si concluderà con “Un_Anime”, performance finale realizzata dalle studentesse e dagli studenti, sintesi del percorso vissuto durante i giorni della manifestazione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con numerosi partner, tra cui Le Nuvole, Fercorsi e le amministrazioni locali dei territori coinvolti.