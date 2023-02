“Uno zaino per tutti” al Consolato del Benin di Napoli

In data 24 Gennaio 2023 la Sesta Municipalità, rappresentata dal Presidente Dott. Sandro Fucito ,ha partecipato con grande emozione alla Conferenza Stampa di presentazione del Progetto “Uno Zaino per tutti” presso la sede del Comune di Salerno . Iniziativa questa che nasce con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studenti della Repubblica del Béningrazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria , così da garantire loro i mezzi necessari per intraprendere un percorso di istruzione e formazione. Con protagonismo autentico hanno preso parte alla cerimonia l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali Dott.ssa Mariarca Viscovo insieme agli studenti ed il corpo docenti dell’Istituto 49° Toti Borsi Giurleo di Ponticelli , nelle persone del Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo e delle Professoresse Marianeve Manganiello e Maria Falanga.

“La cultura è leva irrinunciabile per il progresso civile e la capacità di unire i popoli , unico mezzo per essere liberi . Sensibilizzare le coscienze attraverso queste iniziative è un dovere di ogni società che voglia dirsi civile” afferma l’Assessore Viscovo , da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani nell’ambito della cooperazione internazionale. “Uno Zaino per tutti è un progetto a cui sono particolarmente affezionata -aggiunge -perché si tratta di una vera e propria occasione di vita per tanti giovani Beninesi , che restituisce dignità e crea integrazione. Mi riempie di orgoglio aver portato il mio sostegno istituzionale invitando alla cerimonia cinquanta alunni della Sesta Municipalità , che con il loro entusiasmo hanno animato l’intera mattinata dando valore al progetto , frutto di una felice e fecondacollaborazione fra le sinergie solidali della nostra città”. “Ringrazio le Autorità Beninesi e l’Assessore Mariarca Viscovope r avere dato l’opportunità al nostro istituto di esercitare in modo concreto i valori di cittadinanza di cui il corpo docente si fa promotore quotidianamente. Conoscere la realtà del Béninattraverso la narrazione della rete di persone che lavorano per fornire servizi essenziali che per noi sono scontati, ha permesso di ridimensionare i nostri piccoli problemi. Tutto ciò ha spinto in modo immediato gli alunni e i genitori del nostro quartiere a donare materiale didattico ai bimbi del Bénin, convinti dell’importanza di questo gesto di solidarietà coerente con la mission che svolgiamo”, così Chiara Lucia Schiavo, Dirigente scolastico IC 49° Toti Borsi Giurleo .