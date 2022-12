Unobravo premiata come Startup of the Year a Sios22 Winter Edition

In occasione del SIOS22 Winter Edition, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, Unobravo ha aggiunto un nuovo premio al palmarès 2022. Il servizio di psicologia online e Società Benefit è stato infatti premiato come Startup of the Year, scelto tra oltre cento realtà individuate da StartupItalia nel corso dell’anno, per i traguardi conquistati nell’ultimo anno perseguendo una mission ambiziosa e rendendo l’azienda una realtà sostenibile e di valore, grazie alla guida della Ceo & Founder, Danila De Stefano.

“Aggiungere questo premio alla bacheca di Unobravo mi rende estremamente orgogliosa per tutto quello che è stato possibile raggiungere in questi soli tre anni insieme al team, a cui dedico questo importante riconoscimento – ha commentato Danila De Stefano, Ad di Unobravo -. Far crescere un’azienda e dare un servizio di qualità è un gioco di squadra: siamo oltre 120 tra dipendenti e collaboratori e abbiamo un’équipe formata da più di 2400 professionisti, a lavoro ogni giorno per raggiungere quante più persone offrendo loro l’eccellenza della psicologia italiana”.

Forte di un team coeso e che opera su più fronti per normalizzare l’accesso alla terapia e sensibilizzare sul tema del benessere psicologico attraverso la comunicazione e i social, Unobravo è riuscita in soli tre anni a riunire i tasselli giusti per diventare una realtà imprenditoriale su cui puntare. Gli obiettivi per il 2023? “Far sí che Unobravo continui a dare un concreto e sempre più grande contributo nella lotta contro lo stigma che ancora persiste attorno al tema della salute mentale – continua la CEO -. Ma anche il potenziamento dei servizi per promuovere il benessere mentale all’interno del mondo delle aziende, come supporto per i propri dipendenti e collaboratori. Poter lavorare in un clima sano, in modo sostenibile, è sempre più importante: noi possiamo essere un valido alleato delle aziende per il benessere e la retention dei propri talenti”.