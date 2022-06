UnoUnoCinque, martedì uscita in barca a vela per pazienti ematologici

Si terrà anche quest’anno l’uscita in barca a vela, prevista martedì 21 al largo del Golfo di Napoli, dedicata ai pazienti dei Centri ematologici partenopei, per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.

L’evento, giunto alla 7ma edizione, è organizzato dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing team, in collaborazione con AIL Napoli e Circolo Canottieri di Napoli, che ospita l’evento, e Lega Navale di Napoli.

Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione straordinaria anche di rappresentanti di Vigili del Fuoco, Marina Militare, Esercito e IPA-International Police Association di Napoli.

L’uscita in barca a vela rientra nelle iniziative organizzate per la Giornata nazionale contro le malattie del sangue, che ha l’obiettivo di esser vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, illustrando anche i progressi compiuti dalla ricerca scientifica nel settore.

Obiettivo della giornata è quello di dedicare un momento di benessere alle ragazze e ai ragazzi coinvolti, cogliendo tutti gli aspetti e i vantaggi dell’uscita in mare.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Sailing Passion, veleggiare nel mare della solidarietà contro le leucemie”, di AIL Napoli e UnoUnoCinque, dedicato ai pazienti ematologici, con lezioni, sia online che in acqua con esperti velisti, che anche quest’anno hanno visto una grande partecipazione di giovani. Il progettoè volto a far conoscere le caratteristiche e la cultura della navigazione e a diffondere la vela terapia come metodo terapeutico per la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ematologici.

Imbarcazioni ed equipaggi, come negli anni precedenti, saranno messi a disposizione da UnoUnoCinque, associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, costituita da Mimmo Buonomo nel 2008 a Napoli, con la finalità di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa alla vela e alle discipline nautiche in generale, dedicando attenzione anche alle iniziative sociali e di solidarietà.

L’evento avrà inizio alle ore 11, presso il Circolo Canottieri di Napoli, in via Molosiglio, con il saluto e la presentazione dell’iniziativa da parte di Mimmo Buonomo, Presidente di UnoUnoCinque e velista, di Valeria Rotoli, Presidente della sezione AIL di Napoli, e di Sergio Alioto, componente del Comitato tecnico di UnoUnoCinque e velista. A seguire ci saranno i saluti delle istituzioni nazionali e locali, presenti, a partire dal Sindaco di Napoli, invitato all’iniziativa, al termine dei quali le imbarcazioni, insieme ai pazienti, prenderanno il largo nei pressi della Lega Navale di Napoli. La giornata sarà conclusa con un buffet lunch e i saluti finali. All’evento parteciperanno anche lo special guest Fabio Montefusco, velista di UnoUnoCinque, ex atleta delle Fiamme Gialle, stella d’oro al merito sportivo e medaglia d’oro CONI, e di medici ematologici degli ospedali campani.