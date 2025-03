Unpli, La Spina “Le Pro Loco tengono unite le comunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 75,1% della popolazione risiede dove ha sede una Pro Loco: copriamo tre quarti di Italia e questo per noi è molto importante”. Inoltre “oltre il 65% sono nei Comuni al di sotto di 10 mila abitanti: questo dato è fondamentale” per mostrare “il valore delle Pro Loco per la coesione sociale, contro lo spopolamento e nell’aiuto dei piccoli centri. Il grande lavoro che viene fatto attraverso i nostri volontari tiene unite le comunità e genera diverse potenzialità”, innanzitutto “dal punto di vista turistico. Le nostre Pro Loco per il 98% lavorano tutto l’anno e riescono a dare impulso alla destagionalizzazione del turismo”. Lo ha detto Antonino La Spina, presidente nazionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, in un’intervista all’agenzia Italpress in merito al rapporto Censis, realizzato in collaborazione proprio con UNPLI e presentato presso la Sala Nassiriya del Senato.“Il 60% della popolazione ha partecipato a un evento delle nostre Pro loco, di questi il 43% erano turisti: questo ovviamente supporta l’offerta turistica nei piccoli centri nelle zone turistiche, ma soprattutto nelle aree interne” dove “genera un impatto economico fortissimo, veicolando circa 88-90 milioni di visitatori. Questi dati ci danno la consapevolezza” di quanto sia importante “il lavoro fatto nei territori e l’impegno dei volontari per concretizzare tutto questo”, ha sottolineato La Spina.

