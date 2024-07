Untouchable e Malafemmena, ecco le collezioni Primavera Estate 2025 di Vittoria Coccorese e Ciro Carlino

Fiera, femminile, libera, sensuale, sofisticata, protagonista: è la donna secondo Vittoria Coccorese che ieri sera insieme al suo compagno Ciro Carlino ha presentato le collezioni Spring Summer 2025 dei due brand Silence Limited e Bohemian VI.

All’imbrunire, gli invitati dopo un aperitivo sulla terrazza panoramica della villa di Posillipo si sono accomodati su poltroncine bianche per ammirare i nuovi must della moda che verrà. La scritta Bohemian Vì proiettata sulla facciata della villa ha dato inizio alla sfilata.

Untouchable, nome della collezione, è dedicata alle donne che non subiscono i cliché ma sono artefici di una rivoluzione che si vince con abiti lunghi e sinuosi, trame crochet e inserti in lurex, righe “missoniane” multicolor, trafori, scollature sulla schiena, ricami e applicazioni esotiche, trasparenze, camicie in denim, tessuti leggerissimi ed eterei, gilet mini e maxi con cordoncini e nappine per evasioni a piedi nudi sulla spiaggia. Fantasie etniche, tailleur morbidi presi in prestito al guardaroba di lui ma rivisitati in chiave femminile, trend boho-chic. No tacchi ma ciabattine, scarpe in corda o sandali alla schiava per muoversi a piede libero. Amazzone, libera, sensibile, per nulla costruita e creatura della terra dove dai tessuti eco fino alla palette di colori si riconosce in uno stretto connubio con la Natura.

Al termine della sfilata Bohemian Vì, c’è stato un intervallo emozionante e particolarmente sentito anche dal pubblico dove, sulle note di Napul’è di Pino Daniele, chiaro riferimento alla città da sempre musa ispiratrice di entrambi i brand, la voce di Vittoria Coccorese ha richiamato l’attenzione sull’importanza per le donne di sentirsi libere da qualsiasi “gabbia” esistenziale di mamma, moglie o altro e di agire con sano egoismo difendendo i propri diritti a favore della persona che si desidera essere a dispetto di tutto e tutti.

Ad aprire la sfilata Silence Limited, un abito bianco manifesto di questo pensiero dove sfila una figura forte e sicura di sé complici le spalline, la scollatura vertiginosa a mostrare la sicurezza vincente della donna. L’eleganza della collezione Malafemmena si evince dai capi strutturati indossati su fili di perle e accessori gioiello, forme a trapezio, palette di colori pastello dal lilla alle sfumature del verde ai celesti e rosa. Incantano i tessuti laminati, tailleur doppiopetto con bottoni dorati, tute jumpsuit monospalla, mini dress grintosi in paillettes alternati ad abiti da grand soirée, frange, cinture gioiello, nuvole di organza, tessuti drappeggiati o aderenti second skin da moderne sirene.

Sulle note del celebre pezzo Ancora di Mina Vittoria Coccorese ha chiuso la sfilata percorrendo la passerella con Ciro Carlino e godendosi tutti gli applausi del pubblico. Alla sfilata erano presenti alcuni volti noti come Fabiola Sciabbarrasi, Gina Amarante, i ragazzi del programma Mediaset Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, Daniele Paudice, Pasqualina Bruno. La serata è proseguita con un dinner party open air nella cornice d’eccezione sulla terrazza affacciata sul mare dove Sorbillo serviva la sua celebre pizza fritta.