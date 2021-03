UNYDP Italy, aperta la call for application: giovani per le missioni diplomatiche nazionali

United Nations Youth Delegate Programme (UNYDP) è il Programma delle Nazioni Unite volto a promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni diplomatiche nazionali in qualità di delegati per le questioni giovanili. Attivo in 39 Paesi, in Italia è organizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI-UNA Italy) in collaborazione con il ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (Maeci) e con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. I due delegati italiani alle Nazioni Unite, una ragazza e un ragazzo, rappresenteranno i propri coetanei nelle sedi decisionali di livello internazionale e favoriranno la diffusione della cultura e dei valori delle Nazioni Unite tra i più giovani. Il mandato avrà durata annuale, da settembre 2021 a settembre 2022. Il/la candidato/a dovrà compilare in lingua inglese il form disponibile online, allegando o inviando via email all’indirizzo application@sioi.org i documenti richiesti (CV in lingua inglese, certificati di lingua, altre certificazioni attinenti al bando) e un video di 120 secondi nel quale presenti brevemente il suo profilo, promuova la propria candidatura e spieghi come favorire l’impegno dei giovani per implementare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), entro e non oltre il 9 giugno 2021.