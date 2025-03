Uomo si arrampica sul Tower Birdge, soccorso e portato in ospedale

Ignote le cause del gesto. Il ponte chiuso per ore

Milano, 10 mar. (askanews) – Momenti di tensione a Londra a causa di un uomo che si è arrampicato sul Tower Bridge. I servizi di emergenza britannici lo hanno raggiunto e portato a terra. A causa dell’accaduto, il ponte è stato chiuso intorno alle 10:20. Secondo la polizia di Londra, l’uomo “è tornato sano e salvo due ore dopo ed è stato portato in ospedale” per le cure del caso. Al momento sono ignote le cause che hanno portato l’uomo ad arrampicarsi sul Tower Bridge.