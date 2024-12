Uonderbois, la nuova serie italiana Disney in una Napoli inedita: con Serena Rossi e le musiche di Geolier

Grande protagonista è una Napoli underground, tra i misteri, storie popolari e tunnel sotterranei: Uonderbois è la nuova serie originale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano che debutterà il 6 dicembre in esclusiva su Disney+ e ha come protagonisti Serena Rossi, totalmente trasformata, e Massimiliano Caiazzo. Un prodotto in grado di raccontare una storia di misteri e oscurità in una Napoli come raramente si è vista in tv o al cinema. Nel trailer si può ascoltare la voce di Geolier che firma la colonna sonora con due pezzi originali, “Ferrari” e “Parl’ cu mme”. Dalle bellezze di Napoli è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze. I Uonderbois sono cinque ragazzi di dodici anni, accomunati dalla fervida fantasia di chi è nato e cresciuto tra le strade, e dalla convinzione che in città si aggiri Uonderboi, il loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood (Caiazzo). I cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia (Serena Rossi), proprietaria dei ‘vasci’ in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, inizia l’avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea. A guidarli in questo viaggio è la conoscenza dei segreti più antichi della loro città, ma anche la consapevolezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. Perché è proprio su questo equilibrio tra realtà e magia che la città partenopea si regge da millenni.