Uova per la ricerca contro il cancro, torna l’evento di Pasqua promosso da Casa Ascione e Airc Campania

Pasqua alle porte, Casa Ascione apre il suo Atelier per la tradizionale iniziativa in favore della ricerca sul cancro. Promosso insieme con l’Airc Comitato Campania, l’evento avrà luogo giovedì 23 marzo, a partire dalle ore 17, nello showroom napoletano di piazzetta Matilde Serao 19 (angiporto della Galleria Umberto I) e proseguirà (dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19) venerdì 24 e sabato 25 marzo.

Il tradizionale appuntamento coniuga bellezza e tradizione dell’arte orafa, e del corallo in particolare, con la dolcezza del cioccolato per la causa benefica della ricerca sul cancro. Le uova di Pasqua sono realizzate dalla fabbrica artigianale Mario Gallucci , che dal 1890 produce cioccolato nel cuore del quartiere Sanità tramandando l’arte di padre in figlio. Sarà possibile acquistare una o più uova al prezzo di 20 euro ciascuna: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Airc Comitato Campania. Tra le sorprese, all’interno dell’uovo di cioccolato si potrà trovare una preziosa creazione di Casa Ascione.

La mission di Airc è finanziare in maniera costante attraverso la raccolta fondi la ricerca oncologica, ma anche informare e sensibilizzare e il pubblico: un’attività ultradecennale che ha ricevuto numerosi premi e attestati dalle istituzioni.

Per maggiori informazioni: Casa Ascione 081 421 111