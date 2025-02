“Up2Circ”, via alla seconda open call: più di 1 mln per la transizione green delle Pmi

Dal primo marzo sarà aperta la seconda open call del progetto Up2Circ, finanziato dal programma Horizon Europe, con l’obiettivo generale di accelerare e ampliare la transizione delle PMI europee verso un’economia circolare.

Il bando sosterrà fino a 40 progetti per convalidare l’adozione di modelli di business circolari e implementare azioni concrete verso prodotti, processi e servizi circolari.Saranno finanziate due tipologie di progetti: su piccola e su grande scala. Nel primo caso saranno sostenuti 28 progetti su studi di fattibilità, con finanziamento massimo di 15.000euro. Lo studio di fattibilità deve mirare a innovare o trasformare le pratiche attuali dell’azienda richiedente per renderle più circolari. Deve esplorare la potenziale adozione di almeno un modello di business circolare all’interno dell’azienda. Lo studio di fattibilità può concentrarsi su cinque tipi di modelli di business circolari ammissibili, tra cui: catena di approvvigionamento circolare, economia di condivisione, prodotto come servizio, estensione della vita del prodotto, recupero e riciclaggio.

Per i progetti su larga scala saranno sostenuti 12 progetti pilota e di dimostrazione, con un finanziamento disponibile massimo di 50.000 mila euro. Il progetto prevede attività pilota e dimostrative finalizzate all’attuazione di almeno una delle misure concrete di transizione verso la circolarità attraverso l’adozione di tecnologie, la progettazione di prodotti circolari o l’introduzione di nuovi prodotti, processi o servizi. I progetti devono concentrarsi sulla prototipazione, sui test pilota e sull’implementazione di nuovi processi, soluzioni e sistemi aziendali. Le attività pilota e dimostrative possono concentrarsi su tre tipi di attività ammissibili, ovvero: implementazione di tecnologie per aumentare la circolarità, adozione di un design di prodotto circolare e introduzione di nuovi prodotti, processi o servizi che migliorino la circolarità del core business del richiedente.

Il budget stanziato per il bando è di 1.020.000 di euro. La scadenza per partecipare è fissata al 30 aprile 2025.