“Update in Chirurgia Vascolare”: congresso 2025 a Battipaglia

“Update in Chirurgia Vascolare”: è questo il titolo del congresso che si terrà a Battipaglia (SA) il 19 e 20 settembre presso l’Hotel Commercio. L’evento, organizzato dalla U.O. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare della Casa di Cura Salus di Battipaglia, diretta dal dottor Adolfo Crinisio, si annuncia come un appuntamento di grande rilievo scientifico e formativo.

L’obiettivo principale del congresso è quello di creare un momento di incontro, unione e confronto tra specialisti che quotidianamente affrontano patologie vascolari, acute o croniche, spesso estremamente complesse. La chirurgia vascolare è infatti un settore in costante evoluzione, dove tradizione e innovazione si intrecciano per offrire soluzioni sempre più efficaci ai pazienti.

Negli ultimi anni, grazie all’apporto della ricerca scientifica, si sono sviluppati nuovi farmaci e metodologie diagnostiche che affiancano l’approccio operatorio, permettendo di raggiungere risultati un tempo impensabili. L’avanzamento tecnologico ha reso disponibili dispositivi, materiali e tecniche endovascolari di ultima generazione, capaci di ridurre i rischi e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

“Il paziente rappresenta il vero centro di interesse, nella sua globalità e unicità. Oggi abbiamo a disposizione tecniche standardizzate, tecnologie innovative, approcci ibridi e nuovi strumenti di bioingegneria e biotecnologia. Dallo studio molecolare delle malattie nascono farmaci anticoagulanti e antitrombotici sempre più efficaci, fino ad arrivare agli sviluppi della chirurgia rigenerativa – spiega il dottor Crinisio –. Tradizione e innovazione in chirurgia vascolare rappresentano un processo dinamico che mette la scienza e la tecnica al servizio del paziente”.

Il congresso, oltre a trattare temi altamente specialistici, assume anche un forte valore sociale e territoriale. Portare a Battipaglia un evento di questa portata significa promuovere la crescita culturale e professionale della comunità medica locale, favorendo la condivisione di esperienze con esperti nazionali e internazionali.

Non solo aggiornamento scientifico, quindi, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra strutture sanitarie, territorio e cittadini. Due giornate che, attraverso relazioni, dibattiti e workshop, metteranno in primo piano la centralità del paziente e il costante impegno dei professionisti per garantire cure sempre più sicure, efficaci e all’avanguardia.