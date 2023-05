Update in neurologia, focus dell’Ordine dei Medici di Caserta al Seminario vescovile di Aversa

«Update in neurologia» è questo il tema del convegno in programma venerdì 19 maggio presso il Seminario Vescovile di Aversa dalle 8,30 alle 17,30. Responsabili scientifici dell’evento: Giovanni Cerullo ed Emanuele Spina. L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta di cui è presidente Carlo Manzi.

L’incontro si aprirà con la Lectio Magistralis di Paolo Barone sul tema: «La Neurologia Oggi». Quindi, i saluti delle autorità. A seguire le relazioni.

L’obiettivo scientifico dell’evento è fornire un aggiornamento in termini di comprensione delle principali patologie neurologiche e sulle possibilità terapeutiche innovative in Neurologia ed è rivolto a medici di base, neurologi ospedalieri, specialisti ambulatoriali, medici in formazione specialistica in neurologia.

Una sessione è riservata all’intervento di altre figure professionali per rimarcare l’importanza della multidisciplinarietà nella gestione del paziente neurologico e il ruolo fondamentale del territorio nella sua presa in carico.