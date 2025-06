Update sulle patologie neurodegenerative: meccanismo, aspetti clinico-terapeutici e prospettive future

Scafati (Sa), 7 giugno 2025 – Sala Don Bosco

di Claudio Quintano (*)

Il convegno, organizzato sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giovanni Cirillo, Professore Associato di Anatomia Umana presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha rappresentato un’importante occasione di divulgazione scientifica sul territorio, in linea con gli obiettivi della Terza Missione universitaria volti a promuovere l’impatto sociale della ricerca e della formazione accademica. Dopo l’apertura dei lavori a cura del Dr. Vincenzo Santonicola, presidente dell’Associazione Medica Società Scientifica ANARDI, il programma ha proposto una panoramica multidisciplinare sulle principali patologie neurodegenerative. Il Prof. Michele Papa ha aperto la sessione con una riflessione storica sull’origine della scienza medica a Napoli, illustrando il contributo fondamentale di Domenico Cotugno, pioniere dell’anatomia moderna e scopritore dell’acquedotto del vestibolo. L’intervento ha sottolineato le radici profonde e l’eredità culturale della scuola anatomica napoletana. Il Prof. Giovanni Cirillo ha quindi illustrato i più recenti aggiornamenti sui meccanismi cellulari e molecolari alla base della neurodegenerazione, con un focus sul ruolo attivo delle cellule gliali nei processi patologici. Il suo intervento ha evidenziato come la glia, tradizionalmente considerata elemento di supporto, giochi un ruolo centrale nella progressione delle malattie neurodegenerative. La Prof.ssa Rosa De Micco ha trattato l’inquadramento clinico delle patologie neurodegenerative più frequenti, quali Alzheimer e Parkinson, approfondendone la diagnosi, l’evoluzione clinica e le implicazioni terapeutiche. Il Prof. Mario Cirillo ha descritto l’iter diagnostico delle patologie neurodegenerative mediante risonanza magnetica, con un focus sulle caratteristiche morfologiche distintive dell’Alzheimer e del Parkinson. Ha inoltre evidenziato l’utilità dell’imaging nel supportare la diagnosi differenziale tra le varie forme di demenza e parkinsonismo.

Successivamente, la Prof.ssa Marina A.B. Melone ha delineato le più recenti acquisizioni in ambito terapeutico, discutendo sia i farmaci attualmente in uso sia le prospettive future, tra cui le terapie disease-modifying e la medicina personalizzata. In chiusura, la tavola rotonda con il Dott. Francesco Santonicola e la Dott.ssa Francesca Panariello ha approfondito il ruolo dell’alimentazione, in particolare della dieta mediterranea, e del supporto psicologico, specialmente nei confronti dei caregiver, nella gestione integrata delle malattie neurodegenerative. L’evento si è concluso con una discussione aperta che ha confermato l’importanza di iniziative di formazione e divulgazione volte a promuovere il dialogo tra accademia, professionisti sanitari e cittadinanza.

(*) prof. Emerito di Statistica economica dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” e Socio corrispondente della Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani dell’Università degli Studi “Federico II”(APEF) Presieduta dall’Emerito Carlo Lauro, fondatore dell’APE nazionale)