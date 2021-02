Upmc Academy, un webinar sulla senologia integrata

ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 25 febbraio si terrà un Atelier di Senologia integrata organizzato da Upmc Academy in Italy. L’appuntamento, sulla piattaforma Zoom, è valido per il rilascio di 4,5 crediti ECM. Il responsabile scientifico è il professore Riccardo Masetti, docente ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), direttore del Centro Integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (Roma) e presidente della Susan G. Komen Italia.

L’obiettivo del webinar è quello di offrire un esempio di approccio integrato alla senologia che focalizzi

l’attenzione sulla donna malata, piuttosto che solo sulla malattia.

“L’Atelier presenta inoltre – si legge in una nota – uno spaccato

dell’esperienza del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli, dove già da molti anni vengono offerte, insieme alle più

avanzate terapie oncologiche, terapie complementari gratuite per aiutare le donne affette da tumore del seno a

mantenere un miglior benessere psicofisico durante e dopo i trattamenti, limitare gli effetti collaterali delle terapie

oncologiche tradizionali e ridurre il rischio di ripresa della malattia. Attraverso la discussione multidisciplinare di casi

clinici reali l’Atelier vuole mettere a disposizione dei partecipanti una testimonianza concreta di un approccio clinico

integrato. Un approccio che attraverso la collaborazione e il confronto di idee tra i vari specialisti assicuri in modo

personalizzato non solo le terapie chirurgiche e oncologiche più idonee e meno invasive, ma anche le migliori

opportunità di un pieno recupero del benessere psicofisico delle pazienti”.

UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) è un gruppo sanitario e assicurativo con sede in Pennsylvania, impegnato nello sviluppo di modelli di assistenza e gestione sanitaria innovativi, efficienti e affidabili, con sempre il paziente al centro.

