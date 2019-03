Ups avvia la piattaforma di trasporto con droni

Ups ha annunciato un innovativo servizio di logistica per consegnare campioni medici tramite droni senza pilota attraverso una collaborazione con Matternet, leader nella tecnologia dei droni autonomi. Il programma si svolgerà presso l’ospedale principale e il campus di WakeMed a Raleigh, nella Carolina del Nord, all’interno della zona metropolitana, con la supervisione della Federal Aviation Administration e del Dipartimento dei Trasporti della Carolina del Nord. Il volo di oggi segna l’inizio di numerosi voli commerciali giornalieri pianificati presso il campus di WakeMed a Raleigh.

Il programma UPS e Matternet rappresenta un’importante pietra miliare per l’aviazione senza pilota negli Stati Uniti. Attualmente, la maggior parte dei campioni e dei prototipi medici vengono trasportati tramite veicoli di corrieri attraverso il sistema sanitario in espansione di WakeMed. L’aggiunta del trasporto via drone offre un’opzione per la consegna su richiesta e in giornata, la possibilità di evitare ritardi stradali, aumentare l’efficienza della consegna medica, ridurre i costi e migliorare l’esperienza del paziente con benefici potenzialmente salvavita.

Il Dipartimento dei Trasporti della Carolina del Nord Carolina (NCDOT), che sta lavorando per utilizzare i droni per espandere l’accesso al sistema sanitario dei residenti dello Stato, ha supportato Matternet nella conduzione dei test sul primo volo, utilizzando la tecnologia dei droni Matternet nel campus di WakeMed nell’agosto 2018 come parte del Programma Pilota di Integrazione (IPP) del Sistema di Volo senza Pilota della FAA. Il programma triennale promosso dalla FAA mira a testare le applicazioni pratiche dei droni mettendo in atto collaborazioni tra le amministrazioni locali e le aziende del settore privato per acquisire maggiore conoscenza su come questa tecnologia emergente possa essere integrata in modo sicuro e utile nelle attività quotidiane. I cinque partner IPP coinvolti sono FAA, NCDOT, UPS, Matternet e WakeMed.

Il programma utilizzerà il quadricottero M2 di Matternet, che è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio, e può trasportare carichi medici fino a circa 5 libbre (2,2 kg) su distanze fino a 12,5 miglia (c.a. 20 km).

Durante tutto il programma WakeMed, personale medico specializzato caricherà nel container del drone un campione medico – sangue, ad esempio – in una delle strutture vicine di WakeMed. Il drone volerà lungo una predeterminata traiettoria di volo, monitorato da un pilota da remoto, Remote Pilot-in-Command (RPIC), appositamente addestrato, fino a una piattaforma di atterraggio fissa presso l’ospedale principale di WakeMed e il laboratorio di patologia centrale. Il programma diventerà continuativo presso la struttura WakeMed e UPS e Matternet useranno gli insegnamenti per valutare come i droni possano essere applicati per migliorare i servizi di trasporto in altri ospedali e strutture mediche negli Stati Uniti.

Migliorare il Global Smart Logistic Network di UPS per supportare ospedali e altre organizzazioni sanitarie rimane un elemento chiave della strategia di trasformazione dell’azienda. La logistica healthcare e life science è un segmento prioritario per UPS, e l’azienda sta costruendo nuove relazioni e tecnologie per fornire una migliore assistenza ai pazienti attraverso una logistica e una supply chain snelle.