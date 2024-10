Uragano Milton, cheista evacuazione per oltre 5 mln di persone

Roma, 9 ott. (askanews) – Le autorità della Florida hanno invitato 5,5 milioni di persone a lasciare la costa occidentale dello stato in previsione dell’arrivo dell’uragano Milton, considerato uno dei più devastanti degli ultimi decenni: è quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times.

Ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi vicini e a non viaggiare da nessuna parte senza necessità. La CNN da parte sua ha riferito che circa 1.500 stazioni di servizio dello stato (circa il 18% del totale) erano rimaste senza carburante dell’aumento della domanda da parte dei residenti che cercano di fare rifornimento prima di evacuare.

Nella serata di ieri l’occhio del ciclone si trovava a circa 700 chilometri a sud-ovest di Tampa, e si dirigeva verso est/nord-est a una velocità di circa 16 chilometri orari: dovrebbe toccare terra entro la serata di mercoledì e secondo quanto reso noto dal Centro uragani statunitense la sua potenza dovrebbe aumentare.

Le maggiori dimensioni aumentano anche il rischio di mareggiate; il centro uragani prevede onde alte fino a 3-4,5 metri a nord e a sud della baia di Tampa, oltre ai forti venti e al rischio di inondazioni improvvise nell’entroterra dovute alle piogge intense.