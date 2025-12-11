Urania News approda al canale 511 di Sky Stream e Sky Glass

Roma, 11 dic. (askanews) – Urania News, il primo canale in Italia interamente dedicato alle istituzioni e alle imprese, da oggi – informa una nota – è disponibile alla posizione 511 della sezione News di Sky Stream e Sky Glass. Con l’ingresso del canale su Sky, il progetto editoriale di Urania compie un salto di posizionamento e apre una fase nuova orientata alla crescita nel segmento dell’informazione di qualità.

Questa novità rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso industriale iniziato con il brand Urania TV sul digitale terrestre (canale 260) e consolidato attraverso la distribuzione sui principali FAST Channel internazionali – Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex e Titan OS – che hanno già portato il canale a raggiungere 50.000 utenti unici al giorno e oltre 2 milioni di accessi mensili. Numeri che attestano la forte domanda di contenuti verticali, affidabili e ad alto valore aggiunto.

Da oggi, prosegue la nota, Urania News entra in un contesto che valorizza ulteriormente la sua identità editoriale grazie a un pubblico più qualificato, all’elevata penetrazione nel segmento corporate e istituzionale e alla massima visibilità nella fascia dedicata all’informazione professionale. Questa nuova collocazione rafforza la missione di Urania di diventare un hub editoriale per la comprensione delle dinamiche complesse, alternativa all’eccesso di semplificazione e polarizzazione che caratterizza larga parte dell’informazione generalista, contribuendo a ricostruire un dialogo positivo tra economia reale, istituzioni, società civile e giovani generazioni.

Per Giampiero Zurlo, editore e Presidente di Urania Media, “l’ingresso di Urania News su Sky Stream e Sky Glass rappresenta uno snodo strategico nella nostra crescita. Quello di Sky è esattamente il pubblico per il quale Urania è nata, più esigente e orientato ai processi decisionali. Non è soltanto un ampliamento della distribuzione, è una piena legittimazione della nostra visione e la conferma che esiste uno spazio per un’informazione diversa, capace di connettere imprese, istituzioni e cittadini. Il sistema Paese ha bisogno di contenuti che aiutino a comprendere, non a dividere. Abbiamo costruito una proposta editoriale unica in Italia, con una piattaforma multimediale che unisce digitale terrestre, FAST channel e social media; oggi approdiamo su Sky e questo ci spingerà alla ricerca di ulteriore qualità della nostra offerta informativa”.