Urbanistica, rigenerazione sostenibile: piano Ance Caserta da 18 milioni di euro

Un piano da 18 milioni di euro per la rigenerazione sostenibile delle aree adiacenti a Reggia di Caserta e l’asse ferroviario dismesso. Lo ha presentato la rete di Ance Caserta, illustrando i principali punti della strategia d’azione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili e il bando presentato per la rigenerazione sostenibile delle aree adiacenti la Reggia di Caserta. Nel corso dei lavori è stato illustrato il progetto che Ance Caserta ha presentato alla manifestazione di interesse nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027 – Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius), finalizzata alla fase di ascolto e partecipazione del territorio e alla redazione del Dos della città di Caserta.

La manifestazione all’avviso pubblicato dal Comune di Caserta il 28 novembre 2025 e propone una reale rigenerazione urbana di ampio e complesso respiro, necessaria per lo sviluppo della città ma storicamente interrotta dalla frammentazione proprietaria di soggetti pubblici e privati, rispetto alla quale si ritiene indispensabile aprire un tavolo di confronto operativo. La proposta interessa un nodo urbano storicamente irrisolto a sud-ovest del Palazzo Reale e associa, in un unico sistema rigenerativo, un nucleo di sviluppo sociale, culturale, infrastrutturale e turistico con la riqualificazione dell’asse ferroviario dismesso Caserta-Frasso Telesino, infrastruttura strategica per ricucire relazioni urbane oggi assenti tra la Grande Piazza e il versante orientale della città, fino all’area ex Macrico, alla Caserma Sacchi, alla frazione di Falciano e alla periferia est. Il sistema è definito come ”Città Aperta”, luogo inclusivo di interazione e contaminazione innovativa. ”Fare rete, a tutti i livelli, è la nostra mission – ha detto Antonio Pezone, presidente Ance Caserta – con il nuovo piano di comunicazione integrata uniamo per la prima volta Ance, Cassa Edile e Formedil in una voce unica e credibile. Rappresentanza, welfare, legalità, sicurezza e formazione sono i pilastri di una visione condivisa che mette al centro imprese e territorio, dall‘Its Casa Campania al progetto ‘Città Aperta’ per il Prius, per una Caserta più inclusiva, competitiva e sostenibile”. ”Ance Caserta – ha aggiunto il direttore Oreste Rizzo – è la principale associazione di rappresentanza delle imprese di costruzioni della provincia, di ogni dimensione, e opera con il supporto di ANCE a livello nazionale ed europeo. Offre servizi di rappresentanza, relazioni istituzionali e contrattuali, studi economici, supporto al credito e networking”.