Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A.

Previsti 24 interventi in diretta dalla sala operatoria. Il direttore scientifico Paolo Fedelini: “Oltre 300 partecipanti da tutto il Paese, non solo pratica anche approfondimenti teorici e panel sulle ultime tecniche chirurgiche”

Doppio appuntamento all’hotel Royal Continental di Napoli per gli esperti in urologia, ma anche per anestesisti rianimatori, medici di medicina generale, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, grazie al meeting di chirurgia urologica mini-invasiva live “CardaRally” ed il meeting con training sul laser “Hol.It.A.”, entrambi con la direzione scientifica di Paolo Fedelini, direttore dell’Unità operativa complessa di Urologia del Cardarelli di Napoli.

Si comincia giovedì 5 marzo alle 13 con “CardaRally”, convegno che offre l’opportunità di un aggiornamento specialistico riguardo le tecniche chirurgiche più avanzate in urologia attraverso le sessioni di “live surgery” e teoriche (ultimo giorno di lavori 6 marzo), e si prosegue venerdì fino a sabato con “Hol.It.A.” sempre all’hotel Royal Continental, con interventi eseguiti dai più importanti esperti nazionali e tutte le novità tecnologiche, in particolare i laser per il trattamento della patologia prostatica e della calcolosi urinaria.

Si tratta di due eventi concatenati che vedranno protagonista l’Urologia del Cardarelli, con 24 interventi di chirurgia live in diretta dall’Ospedale napoletano, 30 relazioni tecniche, oltre 300 partecipanti da ogni parte del Paese. Previste per “CardaRally” (5-6 marzo) sessioni dedicate alla robotica, la laparoscopia, l’andrologia, il segmento uro-oncologico, calcolosi reno-ureterale, prostata, urgenze urologiche.

Nell’ambito del terzo meeting “Hol.It.A.” (6-7 marzo) training invece con tutti i laser utilizzati in urologia, molto attese le relazioni di Ivano Vavassori (Presidente Hol.It.A.) e dei componenti del Comitato Esecutivo Hol.It.A. Franco Blefari, Angelo Porreca e Riccardo Schiavina.

Con circa 4000 prestazioni all’anno, un complesso operatorio autonomo di 2 sale (più una terza per procedure chirurgiche minori), 7 ambulatori, tecniche mininvasive in laparoscopia 3D, una sala robotica con 6 sedute settimanali e laser, l’Urologia dell’ospedale Cardarelli, diretta da Paolo Fedelini, è un’eccellenza in Italia. Questo doppio appuntamento conferma il ruolo di assoluto prestigio dell’Azienda napoletana nel panorama nazionale.