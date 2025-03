Urso “La legge sullo spazio non è un regalo a Musk”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge sullo spazio un regalo a Musk? Assolutamente il contrario! Noi regolamentiamo, primi in Europa in maniera compiuta, l’attività dei privati sullo spazio. E lo facciamo con quella che sarà verosimilmente, poi in maniera più compiuta, la legge europea sullo spazio, perchè proprio noi l’Italia, ancora una volta avanguardia in Europa, in questo caso insieme alla Germania, abbiamo chiesto alla Commissione europea di fare una legge europea sullo spazio, di cui il nostro provvedimento è appunto ispiratore”. Lo ha detto a “L’aria che tira”, su La7, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso.

“Aggiungo che quando si regolamenta l’attività dei privati si mettono dei limiti. Prima non c’era nulla di ciò – ha spiegato Urso –. In più abbiamo previsto, nella legge, che l’Italia possa dotarsi di una sua costellazione satellitaria nazionale affidando all’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità per realizzare noi una costellazione satellitare nazionale che copra anche altri paesi dell’Europa Mediterranea”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).