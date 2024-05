PALERMO (ITALPRESS) – “La Tunisia è un partner assolutamente strategico per tutto ciò che riguarda la connettività, su tutto ciò che servirà al nostro Paese e all’Europa per la transizione energetica”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Palermo, a margine della firma dell’accordo Fsc tra governo e Regione siciliana. xd8/vbo