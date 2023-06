“Il treno Frecciarossa è un modello, identifica il made in Italy ed è anche il simbolo dell’Italia che si è rimessa in moto”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione a Roma Termini del treno Alta Velocità dedicato alla mostra “Red in Italy – I Colori del Rosso nel Design Italiano”.

xc3/sat/mrv