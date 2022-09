Uruguay, record di visitatori per il Padiglione Italia di Expo Prado

Si è conclusa con un record di visitatori la partecipazione italiana alla Expo Prado, la fiera più importante dell’Uruguay. Tra il 9 e il 18 di settembre 100.748 persone hanno visitato il Padiglione Italia, realizzato dall’Ambasciata a Montevideo in collaborazione con la locale Cámara Mercantil Uruguay-Italia e ispirato alla campagna “beIT”, sviluppata dalla Farnesina e dall’ICE per la promozione dei prodotti italiani nel mondo.

Quattordici le imprese connesse al Made in Italy nei settori automobilistico, agroalimentare, della logistica e delle tecnologie per il legno presenti nel Padiglione, dove è stata inoltre promossa l’offerta turistica italiana in collaborazione con ENIT. Al successo di pubblico ha contribuito un ricco cartellone di eventi, tra concerti, balli e laboratori di cucina volti a promuovere la dieta mediterranea e la filiera agroalimentare italiana.

“Expo Prado è un’eccezionale vetrina per il Made in Italy e il Padiglione Italia costituisce un sempre più affermato punto di riferimento il Sistema Italia in Uruguay, come confermato dalla straordinaria partecipazione del caloroso pubblico uruguaiano”, ha dichiarato l’Ambasciatore Giovanni Iannuzzi.