Usa, +0,4% prezzi consumo in febbraio, CPI annuale +3,2%

New York, 12 mar. (askanews) – I prezzi al consumo negli Stati Uniti, in febbraio sono aumentati dello 0,4%,in linea con le attese degli analisti. A riportarlo è il Dipartimento del lavoro. In gennaio si era registrato un aumento dello 0,3%. Il dato “core”, ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto anch’esso dello 0,4%, mentre le attese erano per un aumento dello 0,3%.

Su base annuale, il dato è in aumento del 3,2%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma il dato è superiore al mese di gennaio quando si era registrato un +3,1%. Il dato “core” annuale è in crescita del 3,8%. I prezzi dell’energia sono aumentati del 2,3%, rispetto al mese scorso, ma su base annuale sono diminuiti dell’1,9%. I prezzi dei generi alimentari sono rimasti stabili: in gennaio erano cresciuti dello 0,4%. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno hanno registrato un aumento del 3,2%. La media settimanale degli stipendi non è cambiata rispetto a gennaio.