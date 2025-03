Usa, 1400 studenti italiani a “Change the World Model United Nations”: videomessaggio di Liliana Segre

Un videomessaggio di Liliana Segre ha aperto giovedì scorso 20 marzo a New York il “Change the World Model United Nations”, il più grande forum internazionale giovanile, che ha visto la partecipazione di oltre 4mila studenti da oltre 140 paesi, tra cui 1.400 italiani provenienti da diverse regioni.

L’evento, un’occasione unica per giovani delegati di confrontarsi sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e interagendo con leader internazionali, diplomatici, imprenditori e campioni dello sport, è stato organizzato da Associazione diplomatici e Change the World Academy.

La senatrice, aprendo i lavori, si è rivolta agli studenti con un messaggio contro l’odio: “Ribellatevi all’aggressività e alla violenza che passa attraverso le parole e atterra direttamente dentro le nostre vite” ha detto la senatrice a vita. “L’aggressività, la violenza, l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, l’odio per chi è diverso dilagano anche nel discorso pubblico. Neanche le grandi istituzioni ne sono immuni, così che addirittura gli organismi sovranazionali come l’Onu sembrano incapaci di rispondere alle sfide del nostro tempo. Eppure io, bisnonna, quando vi guardo, quando vi parlo, vedo e sento la speranza del cambiamento. Voi siete avamposti di pace, nel cuore custodite i semi del bene, del buono. Ciascuno, però, deve farli germogliare in gesti concreti e prese di posizioni precise: contro l’indifferenza e l’intolleranza, che sono l’altra faccia dell’odio. Dovete essere voi i veri protagonisti di questo cambiamento necessario”.