Usa 2024, a 3 settimane dal voto Harris e Trump ancora testa a testa

Roma, 15 ott. (askanews) – La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e il rivale repubblicano Donald Trump sono impegnati in una serrata corsa presidenziale a tre settimane dal giorno delle elezioni, e il vantaggio medio in sette stati potenzialmente decisivi è inferiore all’1%, quindi ampiamente inferire al margine d’errore.

Harris è in vantaggio dell’1,7% a livello nazionale (49,1% – 47,4%), secondo la media dei dieci sondaggi più recenti pubblicati da Real Clear Politics (RCP). La media RCP a questo punto della corsa presidenziale del 2020 vedeva il candidato democratico Joe Biden in vantaggio del 9,2% e nel 2016 Hillary Clinton in vantaggio del 6,7%.

Lunedì, il consigliere di Harris David Plouffe ha affermato che la corsa è effettivamente in parità in tutti e sette gli stati indecisi e che i sondaggi che mostravano il vicepresidente in vantaggio il mese scorso “non erano reali”.

“È una gara di margine di errore”, ha detto Plouffe in un podcast condotto da ex membri dello staff della Casa Bianca di Obama. “Qualsiasi sondaggio che mostri Kamala Harris in vantaggio di 4 o 5 punti in uno di questi sette stati, ignoratelo. Qualsiasi sondaggio che mostri Donald Trump in vantaggio in quel modo, ignoratelo”.

I candidati stanno correndo per assicurarsi almeno 270 dei 538 voti elettorali con i risultati in sette stati che dovrebbero determinare il vincitore. Il divario medio nei sette stati è di un misero 0,7%, con Trump in vantaggio di un margine sottile in sei di essi. Harris ora è in vantaggio solo in uno stato indeciso, il Wisconsin, dello 0,3%.

Il premio più grande per uno stato indeciso, la Pennsylvania, rimane troppo vicino per essere definito. La scorsa settimana la media RCP indicava che la Pennsylvania era in parità, ma Trump ora ha un margine sottile dello 0,3%.

Trump ha strappato il vantaggio a Harris nel Michigan (+0,9%) e nel Nevada (+0,2%). Trump ha perso un punto percentuale in Georgia negli ultimi dieci giorni, con un vantaggio sceso allo 0,5%. Trump è appena in testa in Arizona (+1%) e North Carolina (+0,5%).

Se le elezioni si fossero tenute oggi, Trump avrebbe avuto 302 voti elettorali contro i 236 di Harris, secondo la mappa RCP. Tuttavia, questo deve essere preso con le pinze considerando che le previsioni della mappa elettorale cambiano ogni giorno.

Per quanto riguarda le competizioni che determineranno chi controllerà il Congresso, la mappa RCP rimane invariata. L’RCP ha ancora 32 gare alla Camera classificate come “incerte”, con i repubblicani che vincono 207 e i democratici 196. Se le elezioni si fossero tenute oggi, secondo le previsioni RCP, i repubblicani controllerebbero il Senato di 100 membri con 2 seggi, anche se 5 competizioni sono ancora considerate incerte.