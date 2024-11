Usa 2024, stasera su Sat 2000 nuova stagione “Di Bella sul 28” su Sat 2000

Roma, 6 nov. (askanews) – Stasera alle ore 21.10 su Tv2000 parte la nuova stagione di ‘Di Bella sul 28’. Una puntata speciale sulle elezioni Usa e la vittoria di Donald Trump che Antonio Di Bella conduce in diretta da Washington. Aggiornamenti in tempo reale, sondaggi, reportage e collegamenti dalla Casa Bianca. Tra gli ospiti in studio a Roma: Gaetano Quagliariello, ex ministro, presidente della fondazione Magna Charta; Lorenzo Guerini, deputato del Pd, presidente del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti; Greta Cristini, analista geopolitica. In ogni puntata ospite fisso la conduttrice di Tv2000, Monica Mondo.Di Bella ha una lunga carriera in Rai dove è stato anche direttore del Tg3, di Rai3, di Rai News e del genere Approfondimento nonché corrispondente da Parigi e da New York.