Usa 2024, Wsj: Trump in vantaggio di due punti su Harris

Roma, 24 ott. (askanews) – Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump è in vantaggio sulla sua rivale, la candidata democratica Kamala Harris, di due punti percentuali, secondo un sondaggio del quotidiano Wall Street Journal.

Il sondaggio mostra che il 47% degli elettori statunitensi opterebbe per Trump, rispetto al 45% per Harris. Il sondaggio indica anche che il 52% degli elettori approva la performance di Trump quando era presidente degli Stati Uniti, mentre solo il 42% ha approvato la performance di Harris come vicepresidente.

Il sondaggio è stato condotto dal 19 al 22 ottobre tra 1.500 elettori. Il margine di errore è di 2,5 punti percentuali.

Un altro sondaggio, pubblicato dal quotidiano Financial Times, mostra che Trump ha superato Harris come candidato di fiducia degli americani per l’economia. Il sondaggio rileva che il 44% degli elettori registrati afferma di fidarsi di più di Trump per la gestione dell’economia, mentre il 43% opta per Harris.

Tuttavia, Harris rappresenta meglio gli interessi economici della classe media e delle piccole imprese rispetto a Trump, che è visto come un rappresentante migliore degli interessi delle grandi aziende e degli individui benestanti. Secondo gli intervistati, la principale fonte di preoccupazione finanziaria per loro è l’aumento dei prezzi, nonché il loro livello di reddito, i costi di affitto e le spese sanitarie.