ROMA (ITALPRESS) – Nel quindicesimo episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara in collegamento dal Tribunale di New York fanno il punto sul processo “Hush Money” a Donald Trump nel secondo giorno della deposizione dell’attrice porno Stormy Daniels. Sul fronte del presidente Joe Biden, a tenere banco è ancora la crisi in Medio Oriente, con le difficili trattative su una tregua a Gaza.

sat/mrv