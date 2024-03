ROMA (ITALPRESS) – Nel settimo episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, nuovo format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano il raggiungimento del quorum alle primarie dei Democratici e dei Repubblicani di Joe Biden e Donald Trump. Alle presidenziali di novembre ci sarà quindi la rivincita del duello elettorale del 2020. Per il presidente uscente e per il suo predecessore non mancano però i problemi.

