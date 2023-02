Usa, 48° Gala Niaf: Emilia-Romagna regione d’onore 2023

Eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e sportive. Per la National Italian American Foundation (NIAF) l’Emilia-Romagna è Regione d’Onore 2023. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobre 2023 a Washington, in occasione del 48° Gala della NIAF, l’organizzazione senza scopo di lucro che ogni anno sceglie una regione italiana con cui collaborare alla promozione e protezione della cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti. “Prima di tutto ringrazio il chairman Robert E. Carlucci della Niaf per questo prestigioso premio – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini -, perché è un altro importante riconoscimento alle tante eccellenze che fanno della nostra regione una meta attrattiva e apprezzata dai visitatori di tutto il mondo”. “Questa sinergia – chiude Corsini – rappresenta quindi un’occasione per continuare a promuovere la nostra regione e a rafforzare ancora di più le opportunità economiche e i nostri legami storici con gli Stati Uniti”. Nell’ambito del programma della NIAF, Ambassador Peter F. Secchia Voyage of Discovery, a giugno una delegazione dell’associazione composta anche da quarantotto studenti universitari italoamericani visiterà l’Emilia-Romagna. Al centro del viaggio le città d’arte lungo la via Emilia, le eccellenze delle Food Valley e Motor Valley, gli itinerari culturali e naturalistici.