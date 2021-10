Usa, a Chicago il Comitato Tricolore Italiani nel Mondo lancia l’iniziativa “Save Little Italy”

Comitato Tricolore Italiani nel Mondo in una nota fa sapere che “dopo più di un anno di attesa, a seguito dell’assurda rimozione delle statue di Colombo da parte del comune di Chicago, la delegazione del CTIM capeggiata da Carlo Vaniglia si è attivata con una iniziativa a pochi metri da Arrigo Park, locazione di una delle statue di Colombo, intitolata Save Little Italy in Chicago. Grazie anche alla collaborazione dell’italo americano Phil Marcantelli è stato dipinto un murales dedicato all’Emigrazione Italiana e a breve la delegazione CTIM si è impegnata a far intitolare il luogo accanto a Piazza Italia”. Il Presidente del CTIM e Cons. CGIE Arcobelli, si è complimentato con Vaniglia e la delegazione CTIM di Chicago per “l’ottima iniziativa, che dovrebbe servire di esempio anche per altre località e territori degli States nel promuovere l’italianità, coinvolgerà gli attori Istituzionali e le rappresentanze diplomatica italiana, invitandoli all’imminente intitolazione”.