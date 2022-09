Usa, a Draghi il “World Statesman Award 2022”: lunedì la premiazione a New York

Il presidente del Consiglio Mario Draghi verrà insignito, a New York, del “World Statesman Award 2022” da parte della “Appeal of conscience foundation” fondata e presieduta dal rabbino Arthur Schneier, e dedicata, come organizzazione interconfessionale, alla libertà religiosa e e ai diritti umani. Il premio verrà conferito dallo stesso Schneier nel corso di una cerimonia al Pierre Hotel la sera del 19 settembre.

Il presidente del Consiglio italiano, si legge in una dichiarazione di Schneier a motivazione del riconoscimento, viene premiato “per la sua lunga, e ricca di sfaccettature, leadership nella finanza e negli incarichi pubblici, di cui hanno beneficiato l’Italia e l’Unione Europea”.

Draghi è un “leader dotato di visione e capace di unire” dotato della “competenza finanziaria, politica ed economica in grado di trattare le complesse questioni economiche, umanitarie e geopolitiche che il mondo è chiamato oggi ad affrontare”.

“Draghi – ha dichiarato, inoltre, Schneier – ha assicurato all’Italia stabilità, potenziandone l’influenza internazionale e mettendo in campo un piano da 190 miliardi nell’ambito dell’applicazione delle misure per il Piano di ripresa europea post-pandemia. E’ stato una voce influente e altamente rispettata nell’Unione Europea, facendo sollecitando ambiziose soluzioni europee alla crisi energetica e in favore di una risposta unitaria all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina”.