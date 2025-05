Usa, a marzo il deficit commerciale sale a 140,5 miliardi Usd

New York, 06 mag. (askanews) – Il deficit commerciale degli Usa è salito a 140,5 miliardi di dollari a marzo, in aumento di 17,3 miliardi rispetto a febbraio (dato rivisto). Lo comunicano oggi l’US Census Bureau e il Bureau of Economic Analysis.

Le esportazioni sono cresciute dello 0,2% a 278,5 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate del 4,4% a 419 miliardi. Il deficit dei beni è salito a 163,5 miliardi (+16,5 miliardi), mentre l’avanzo nei servizi è sceso a 23 miliardi (-0,8 miliardi).

Nel primo trimestre 2025, il disavanzo complessivo è aumentato del 92,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le esportazioni sono cresciute del 5,2%, le importazioni del 23,3%.

Tra i principali movimenti: l’export di gas naturale e auto è salito, mentre sono calate le vendite di aerei civili. Le importazioni di beni di consumo, in particolare farmaci, sono aumentate di 22,5 miliardi.

In termini reali, il deficit di beni è salito del 10,2% a 150,9 miliardi. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 5 giugno.