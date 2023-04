Usa, a New York evento per i 10 anni di Biennale College Cinema

La Biennale di Venezia, The Gotham Film & Media Institute e Netflix annunciano “Venice Film Festival Presents: Next Generation”, un evento per celebrare i dieci anni di Biennale College – Cinema, che si svolgerà dal 20 al 23 aprile allo storico Paris Theater di New York, dedicato dal 1948 al cinema art house indipendente ed europeo, unico monosala ancora attivo a Manhattan. Saranno proiettati e omaggiati sei film fra i più significativi dei primi dieci anni di Biennale College Cinema, il laboratorio internazionale della Biennale di Venezia dedicato a cineasti emergenti per la realizzazione di lungometraggi a micro budget. I sei film in programma sono: Beautiful Things di Giorgio Ferrero e Federico Biasin (vincitore al CPH:DOX di Copenhagen), The Cathedral di Ricky D’Ambrose (vincitore del John Cassavetes Award agli Spirit Awards), The Fits di Anna Rose Holmer (vincitore del Someone to Watch Award agli Spirit Awards), Hotel Salvation di Shubhashish Bhutiani (vincitore di diversi premi a festival internazionali), Our Father, The Devil di Ellie Foumbi (nominato agli Spirit Awards) e This Is Not a Burial, It’s a Resurrection di Lemohang Jeremiah Mosese (candidato all’Oscar 2021 per il Lesotho). Biennale College Cinema, lanciato dalla Biennale di Venezia nel 2012 – direttore Alberto Barbera, Head of Programme Savina Neirotti – seleziona ogni anno dodici progetti di lungometraggi presentati da registi alla loro opera prima o seconda e produttori emergenti in un workshop di due settimane tenuti da tutor, presso un ex monastero sull’isola di San Servolo nella laguna veneziana.

Tra questi dodici progetti, vengono quindi selezionati fino a quattro progetti che vengono interamente sostenuti con 200.000 € e presentati in prima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Biennale College Cinema segue la realizzazione dei film lungo l’intero ciclo di produzione, lavorando con tutor a stretto contatto con i team di produttori e registi. Complessivamente, in dieci anni Biennale College – Cinema ha realizzato 34 lungometraggi di registi emergenti, spesso premiati in contesti nazionali e internazionali, a seguito di 2.337 domande pervenute da tutto il mondo. The Gotham Film & Media Institute è stato partner accademico di Biennale College Cinema sin dal suo inizio. Venice Film Festival Presents: Next Generation, presentato dalla Biennale di Venezia, il Gotham Film & Media Institute e Netflix, omaggerà i film e i cineasti che sono stati lanciati da questo significativo programma. Venice Film Festival: Next Generation intende offrire un particolare approfondimento su Biennale College Cinema e sui suoi film. Tutte le proiezioni dal 20 al 23 aprile al Paris Theater di New York saranno accompagnate da presentazioni e dialoghi fra registi emergenti e affermati, produttori e sceneggiatori. Le discussioni includeranno video esclusivi “dietro le quinte”, che daranno uno sguardo al processo di produzione dei film.