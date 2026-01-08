Usa, a ottobre deficit il commerciale crolla del 39% a 29,4 mld

New York, 08 gen. (askanews) – Il deficit della bilancia commerciale negli Stati Uniti cala marcatamente, più del previsto, mentre si fa sentire l’effetto dei dazi decisi dall’amministrazione Trump. A ottobre il disavanzo negli scambi è sceso del 39% rispetto al mese precedente, a 29,4 miliardi di dollari, secondo quanto reso noto dal dipartimento del Commercio, contro attese per un dato a 63,1 miliardi. Rivisto il dato di settembre da 52,8 miliardi di dollari a 48,1 miliardi.

Le esportazioni sono salite del 2,6% a 302 miliardi di dollari, le importazioni sono scese del 3,2% a 331,4 miliardi di dollari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso il deficit è cresciuto del 7,7%; mentre le esportazioni sono aumentate del 6,3% e le importazioni del 6,6%. (fonte immagine: The White House).